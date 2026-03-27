12:00, 27 марта 2026Спорт

Фетисов оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rob Gray / Reuters

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов оценил шансы российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом плей-офф. Его слова приводит РИА Новости.

«Все, что надо, — потерпеть и добиться этого уникального достижения», — заявил Фетисов. Он подчеркнул, что ему осталось немного, чтобы побить рекорд Гретцки.

Ранее 27 марта Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф до 13 шайб. На счету россиянина теперь 1003 гола, а в активе канадца — 1016.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает в июне этого года. В апреле 2025 года россиянин побил Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

