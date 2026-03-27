Иранские военные получили начиненные взрывчаткой консервы с тунцом

Военные КСИР получили начиненные взрывчаткой консервы с тунцом

Иранские военные в провинции Фарс получили начиненные взрывчаткой консервы с тунцом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инциденты затронули бойцов иранского добровольческого ополчения «Басидж», которые получили стандартные наборы продовольствия. Внутри некоторых консервных банок вместо рыбы оказались замаскированные взрывные устройства.

После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) приостановил работу внутренней системы продснабжения. По данным местных медиа, военные были предупреждены о запрете использования консервов из текущих партий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран провели «продуктивные переговоры» по вопросу урегулирования конфликта между странами. Он отметил, что приказал Пентагону прекратить все военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.