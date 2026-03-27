МИД России высказался об атаке на Русский дом в Чехии

Захарова назвала варварской атаку на Русский дом в Чехии

Атака на Русский дом в чешской столице Праге является варварским актом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Варварский акт», — сказала дипломат об инциденте.

Ранее замглавы Россотрудничества Павел Шевцов назвал нападение на «Русский дом» в Праге спланированной террористической атакой. Он добавил, что федеральное агентство с помощью российского посольства находится в контакте с местными властями, чтобы найти и призвать к ответственности причастных к преступлению.

Неизвестные атаковали культурный центр «Русский дом» в Праге, бросив в окна библиотеки бутылки с зажигательной смесью. Уточняется, что три из шести коктейлей Молотова не взорвались.