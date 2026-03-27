11:21, 27 марта 2026

МИД России высказался об атаке на Русский дом в Чехии

Захарова назвала варварской атаку на Русский дом в Чехии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Атака на Русский дом в чешской столице Праге является варварским актом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Варварский акт», — сказала дипломат об инциденте.

Ранее замглавы Россотрудничества Павел Шевцов назвал нападение на «Русский дом» в Праге спланированной террористической атакой. Он добавил, что федеральное агентство с помощью российского посольства находится в контакте с местными властями, чтобы найти и призвать к ответственности причастных к преступлению.

Неизвестные атаковали культурный центр «Русский дом» в Праге, бросив в окна библиотеки бутылки с зажигательной смесью. Уточняется, что три из шести коктейлей Молотова не взорвались.

    Последние новости

    Зеленский рассказал о защите Саудовской Аравии

    Лидер страны-союзницы России допустил встречу с Трампом

    Экс-участника «А-Студио» задержали за нетрезвое вождение

    Российские системы РЭБ спрячут от дронов с тепловизорами

    Хабенский почтил память ректора Школы-студии МХАТ Золотовицкого

    Стало известно об атаке беспилотников на родной город Зеленского

    Назван фаворит чемпионата мира по футболу 2026 года

    МИД России высказался об атаке на Русский дом в Чехии

    КамАЗ потерял надежды на прибыль в 2026 году

    Российские туристы проведут апрель в трех популярных странах

    Все новости
