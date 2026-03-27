Спорт
12:47, 27 марта 2026Спорт

Мужчинам назвали способ изменить фигуру с минимальными затратами

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tower Electric Bikes / Unsplash

Специалисты Сиднейского университета назвали способ, как мужчинам изменить фигуру, тренируюсь по 10-15 минут в день. Об этом сообщает Men Today.

Участники исследования, тренировавшиеся с минимальными затратами, снизили риск смерти на 18 процентов, сердечных заболеваний — на 40 процентов, а рака — на 16. При этом под мини‑тренировками подразумевались быстрая ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, гребля, плавание или танцы — то есть любая активность, которая повышает пульс.

Эксперты подчеркнули: главное в коротких тренировках — достаточный уровень интенсивности и регулярность. Для новичков подойдут мягкие нагрузки, но по мере адаптации стоит постепенно добавлять скорость или сопротивление. Также короткие сессии стоит сочетать с силовыми упражнениями и упражнениями на гибкость — например, йогой или пилатесом.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ сохранить молодость для мужчин после 40 лет. Она добавила, что для этого нужно вести физически активный образ жизни.

