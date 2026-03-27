10:46, 27 марта 2026Наука и техника

В России антидроновую лазерную систему LazerBuzz интегрировали с РЛС

Иван Потапов
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Антидроновую лазерную систему LazerBuzz (проект «Посох») интегрировали с радиолокационной станцией (РЛС). Об этом ТАСС сообщила компания-разработчик.

Разработчик отметил, что получившийся комплекс объединяет средства раннего обнаружения, наведения и поражения, способный в реальных условиях противодействовать маневрирующим FPV-дронам. По данным компании, в ходе испытаний беспилотники, «летевшие со скоростью 130-140 километров в час, были поражены на дистанции порядка километра».

В компании-разработчике добавили, что сотрудничают с одним из российских производителей акустических систем раннего обнаружения дронов, а также продолжают поиск партнеров и потенциальных заказчиков.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

В декабре агентство сообщило, что российская лазерная антидроновая система Laserbuzz впервые успешно поразила беспилотник на значительном отдалении от себя.

В ноябре ТАСС рассказал, что система противодействия FPV-дронам LazerBuzz оказалась способной поражать беспилотные летательные аппараты за 0,5 секунды.

    Последние новости

    Зеленский рассказал о защите Саудовской Аравии

    Названы главные жертвы грядущего продовольственного кризиса

    Лидер страны-союзницы России допустил встречу с Трампом

    Экс-участника «А-Студио» задержали за нетрезвое вождение

    Российские системы РЭБ спрячут от дронов с тепловизорами

    Хабенский почтил память ректора Школы-студии МХАТ Золотовицкого

    Стало известно об атаке беспилотников на родной город Зеленского

    Назван фаворит чемпионата мира по футболу 2026 года

    МИД России высказался об атаке на Русский дом в Чехии

    КамАЗ потерял надежды на прибыль в 2026 году

    Все новости
