20:01, 27 марта 2026Спорт

Сборная России пропустила от Никарагуа

Сборная России пропустила в товарищеском матче от Никарагуа
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Сборная России пропустила в товарищеском матче от Никарагуа. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гол в составе латиноамериканской сборной ударом из-за пределов штрафной забил Оскар Асеведо. Это произошло на 16-й минуте.

Счет в матче ничейный — 1:1. На третьей минуте в составе российской команды отличился нападающий Лечи Садулаев.

Матч между Россией и Никарагуа проходит в Краснодаре. 31 марта подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую встречу с Мали в Санкт-Петербурге. Она начнется в 20:00 по московскому времени. Ранее наставник российской команды высказался относительно стартового состава на эту игру.

