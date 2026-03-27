Сборную Украины ограбили перед отборочным матчем чемпионата мира со шведами

Сборную Украины ограбили перед отборочным матчем чемпионата мира со шведами. Об этом сообщает zahid.net со ссылкой на инсайдера Игоря Бурбаса.

«Неизвестные проникли в номера и обокрали футболистов и тренерский штаб. Вынесли деньги, часы и драгоценности, стоимость которых оценивается в несколько тысяч евро. Какой настрой может быть у игроков после такого?» — сказал Бурбас.

Также отмечается, что среди пострадавших — Альберто Босх, помощник главного тренера команды Сергея Реброва. «У него украли 1800 евро», — отметил Бурбас.

Сборная Украины проиграла в отборочном матче к чемпионату мира шведам со счетом 1:3. Таким образом, она не примет участия в планетарном форуме, который пройдет летом в Канаде, Мексике и США.