Сборную Украины ограбили перед отборочным матчем чемпионата мира со шведами. Об этом сообщает zahid.net со ссылкой на инсайдера Игоря Бурбаса.
«Неизвестные проникли в номера и обокрали футболистов и тренерский штаб. Вынесли деньги, часы и драгоценности, стоимость которых оценивается в несколько тысяч евро. Какой настрой может быть у игроков после такого?» — сказал Бурбас.
Также отмечается, что среди пострадавших — Альберто Босх, помощник главного тренера команды Сергея Реброва. «У него украли 1800 евро», — отметил Бурбас.
Сборная Украины проиграла в отборочном матче к чемпионату мира шведам со счетом 1:3. Таким образом, она не примет участия в планетарном форуме, который пройдет летом в Канаде, Мексике и США.