В России высказались о желании США забрать «Северные потоки»

Депутат Чепа: США заинтересованы в своем участии в «Северных потоках»

Участие США в реализации «Северных потоков» может быть вопросом обсуждения на переговорах, при этом следует понимать, что Россия свое никому не отдаст, сказал первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты говорят о желании забрать себе газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Глава ведомства также подчеркнул, что газопроводы были атакованы в 2022 году при очевидной поддержке западных спецслужб.

Депутат отметил, что американцы готовы каким-то образом участвовать в ряде российских проектов. По его словам, сейчас поднимается вопрос участия США в разработке месторождений на севере России, кроме того, они действительно заинтересованы в участии в «Северных потоках».

«Мы понимаем, что это все пересекается с их интересами и в Гренландии, и в Канаде. Надо смотреть. Если они готовы на какие-то совместные проекты, то это один вопрос. А что значит забрать? Мы свое отдавать никому не будем», — прокомментировал Чепа.

Ранее Сергей Лавров заявил, что слова и заявления США насчет ликвидации руководства Ирана являются проявлением цинизма.

Также глава МИД отметил, что Москва не обсуждает вопросы о снятии антироссийских санкций, поскольку они незаконны и не существуют для нее.