19:20, 27 марта 2026

«Жаль быть такой глупой в 50 лет». Медведев напомнил Каллас об истории Эстонии после ее слов о принадлежности Донбасса

Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Philipp von Ditfurth / picture alliance via Getty Images

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев напомнил верховному представителю Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас об истории Эстонии, которая является родиной европейского политика, после ее слов о принадлежности Донбасса.

«Лабораторная крыса Каллас, чье лицо лишено интеллекта, снова попала в точку, заявив, что Россия требует того, что никогда не принадлежало ей. Донбасс! Который принадлежал России и никому другому», — написал зампред Совбеза РФ.

Жаль быть такой глупой в 50 лет. На самом деле Эстония тоже была частью России

Дмитрий Медведевзампред Совбеза РФ

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Каллас заявила, что Донбасс никогда не принадлежал России

Глава европейской дипломатии раскритиковала идею США об отводе Вооруженные сил Украины (ВСУ) из Донбасса. По ее словам, это играет на руку России и является ловушкой для Киева.

«Очевидно, что это неверный подход», — заявила дипломат в кулуарах встречи «Большой семёрки» (G7) во Франции. По ее словам, «это типичная российская тактика ведения переговоров».

Они требуют того, что никогда им не принадлежало

Кая Калласглава евродипломатии

Европейский дипломат также заявила, что отвод ВСУ из Донбасса является ловушкой, в которую страны G7 «не должны попадаться».

Фото: Dursun Aydemir / Anadolu via Getty Images

В Совфеде назвали не имеющими здравого смысла слова Каллас

Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности прокомментировал глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. По его словам, оно не имеет здравого смысла.

Мы уже давно привыкли к тому, что все или по крайней мере подавляющее большинство высказываний мадам Каллас абсолютно не имеют здравого смысла и навеяны какими-то сиюминутными политическими мотивами

Григорий Карасинглава международного комитета Совета Федерации

Сенатор назвал эти слова Каллас «не вполне разумным заявлением», которое «даже и комментировать стыдно». «Это полная глупость, отсутствие видения исторических процессов и вообще понимания, что такое политика», — указал он.

Карасин добавил, что «эту женщину никто ни в чем не убедит», а России следует заниматься своим делом, что она и делает в течение уже более четырех лет.

Каллас посоветовали перестать читать комиксы

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, в свою очередь, рекомендовал европейскому политику сменить чтиво.

Сторонница войны Кая хочет, чтобы конфликт продолжался. Ей стоит читать мирные книги, а не комиксы Marvel

Кирилл Дмитриевспецпредставитель президента РФ, глава РФПИ
