Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:09, 28 марта 2026

Футболист сборной России Тюкавин признался в недооценке Никарагуа
Алексей Гусев
Константин Тюкавин. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Нападающий московского «Динамо» и сборной России по футболу Константин Тюкавин высказался о победе национальной команды над Никарагуа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам игрока, со стороны россиян присутствовала легкая недооценка соперника. «Я думаю, что по игре это было видно», — признался Тюкавин.

Форвард добавил, что атмосфера на стадионе была классной. «Всегда приятно играть при полном стадионе. Видно, что болельщики ждут, верят, болеют», — заявил Тюкавин.

Матч прошел 27 марта в Краснодаре и со счетом 3:1 в пользу россиян. Тюкавин записал на свой счет гол и результативную передачу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы очень похожи». Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат и заключил с ним договор о дружбе. Почему эта встреча полезна для России?

    Россиянам захотели доплачивать за занятия физкультурой

    Футболист сборной России признался в недооценке Никарагуа

    Стало известно о выгрызающих свои татуировки боевиках «Айдара»

    Российский военкор прокомментировал желание Зеленского получить ядерное оружие

    Лерчек в слезах рассказала о государственной больнице

    Картаполов рассказал о попытках догнать РФ по уровню оснащения

    «Дух Анкориджа», снятие санкций и приглашение американцев в Москву. Что известно об итогах визита делегации Госдумы в США?

    Названы неожиданные последствия ударов ВСУ по танкерам в Черном море

    Врач назвал способы борьбы с бессонницей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok