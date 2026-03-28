Футболист сборной России признался в недооценке Никарагуа

Футболист сборной России Тюкавин признался в недооценке Никарагуа

Нападающий московского «Динамо» и сборной России по футболу Константин Тюкавин высказался о победе национальной команды над Никарагуа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам игрока, со стороны россиян присутствовала легкая недооценка соперника. «Я думаю, что по игре это было видно», — признался Тюкавин.

Форвард добавил, что атмосфера на стадионе была классной. «Всегда приятно играть при полном стадионе. Видно, что болельщики ждут, верят, болеют», — заявил Тюкавин.

Матч прошел 27 марта в Краснодаре и со счетом 3:1 в пользу россиян. Тюкавин записал на свой счет гол и результативную передачу.