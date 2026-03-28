01:13, 28 марта 2026Мир

На Западе обвинили Пентагон во лжи об успехе операции в Иране

Дэвис: Хегсет лжет, говоря о полном разгроме иранской армии
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет лжет, когда говорит, что США полностью разгромили армию Ирана. На это указал офицер американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Если вы их разгромили в историческом масштабе, то, наверное, война окончена, верно? А значит, настало время открывать шампанское и назначать парад. <…> О, подождите — Ормузский пролив все еще закрыт, и мы убили много людей в Иране, но у них все еще есть флот», — сказал эксперт. Он также подчеркнул, что Исламская Республика по-прежнему имеет ракетные войска и способна производить баллистические ракеты и дроны.

Дэвис допустил, что Вашингтону удалось в какой-то степени ослабить Тегеран, однако о полном уничтожении иранской армии речи пока не идет, и на самом деле США очень далеки от победы над Исламской Республикой.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что США оказались втянуты в затяжной конфликт, не сумев быстро разгромить Иран.

