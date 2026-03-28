В российском регионе сбили БПЛА и ракету

Слюсарь: В Ростовской области уничтожены БПЛА и ракета

В Ростовской области отразили атаку Вооруженных силы Украины (ВСУ) и сбили БПЛА и ракету, об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь.

Губернатор уточнил, что воздушные цели были поражены в Чертковском и Шолоховском районах. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

ВСУ в ночь на 28 марта атаковали Ленинградскую область, там сбили 15 беспилотников. Также взрывы были слышны в районе города Вязьма Смоленской области, а также в Чапаевске и Новокуйбышевске Самарской области. В Ярославле обломки дрона рухнули рядом с жилым домом, местные жители сообщали о громких звуках.

