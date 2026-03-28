Россия
06:25, 28 марта 2026Россия

Слюсарь: В Ростовской области уничтожены БПЛА и ракета
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Ростовской области отразили атаку Вооруженных силы Украины (ВСУ) и сбили БПЛА и ракету, об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь.

Губернатор уточнил, что воздушные цели были поражены в Чертковском и Шолоховском районах. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

ВСУ в ночь на 28 марта атаковали Ленинградскую область, там сбили 15 беспилотников. Также взрывы были слышны в районе города Вязьма Смоленской области, а также в Чапаевске и Новокуйбышевске Самарской области. В Ярославле обломки дрона рухнули рядом с жилым домом, местные жители сообщали о громких звуках.

    Последние новости

    Названо доказательство причастности Прибалтики к атакам на Ленинградскую область. Дроны летели по закрытому для полетов небу

    В российском регионе сбили БПЛА и ракету

    Полиция арестовала одного из самых богатых спортсменов мира

    Рубио предложил Каллас заняться урегулированием на Украине

    Политолог высказался об истощении военного бюджета Киева

    Раскрыта возможность привлечения рабочих из КНДР в Россию

    Более десяти российских аэропортов ввели ограничения на полеты

    В двух российских городах прогремели взрывы

    Число сбитых в Ленобласти беспилотников увеличилось

    Россиянам назвали суточную норму потребления черной икры

    Все новости
