Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
23:14, 29 марта 2026

Депутат Госдумы Валуев высказался против возвращения пива на стадионы

Владислав Уткин
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался против возвращения пива на стадионы. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Все правильно. Нечего пиву на стадионах делать. Я уже давно об этом говорил, мнение свое не поменял и не поменяю. Запрет не просто так вводили», — сказал Валуев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Минздрав заблокировал законопроект о возвращении пива на стадионы. По его словам, ведомство расценивает продажу пива как фактор алкоголизации общества.

Запрет на продажу алкоголя на спортивных объектах действует в России с 1 января 2005 года. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году алкогольный напиток вернулся на российские стадионы в порядке исключения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok