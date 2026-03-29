19:22, 29 марта 2026

Экс-хоккеист Буре рассказал об опасностях жизни в России

Экс-хоккеист Буре рассказал об опасностях жизни в России в 90-е годы
Владислав Уткин
Владислав Уткин
Павел Буре с матерью, 1998 г

Павел Буре с матерью, 1998 г . Фото: Игорь Уткин / ТАСС

Экс-хоккеист Павел Буре рассказал об опасностях жизни в России в 90-е годы. Об этом сообщает ТАСС.

«В Америке я разговаривал с определенными людьми, которые мне говорили, что в Россию нельзя ехать, там опасно. Я спрашивал, могут ли они мне запретить, мне отвечали, что нет. Ну тогда и до свидания, я поехал», — сказал Буре.

Также известный в прошлом нападающий признался, что во времена своих выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) лето он проводил в Москве. «Так как у меня было много травм или в плей-офф не попадал, я много времени проводил на родине, когда времена были самые интересные», — поделился воспоминаниями Буре.

Бывший форвард сборной России является серебряным призером зимней Олимпиады-1998 в Нагано. В НХЛ он выступал в составе «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее букмекеры оценили шансы российского форварда «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова стать лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. Ставки на это событие принимаются с коэффициентом 1,86.

