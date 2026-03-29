Голевая передача Овечкина помогла «Вашингтону» одержать победу в матче НХЛ

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Вегасом»

Клуб «Вашингтон Кэпиталс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в ночь на 29 марта по московскому времени. Статистика доступна на сайте лиги.

Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 5:4. Российский нападающий Александр Овечкин сделал голевую передачу. Заброшенными шайбами в составе «Вашингтона» отметились Дилан Строум, Хендрикс Лапьер, Джастин Сурдиф и Энтони Бовиллье.

27 марта Овечкин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф до 13 шайб. На счету россиянина теперь 1003 гола, а в активе канадца — 1016.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает в июне этого года. В апреле 2025 года россиянин побил Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.