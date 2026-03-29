Голевая передача Овечкина помогла «Вашингтону» одержать победу в матче НХЛ

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:49, 29 марта 2026

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Вегасом»
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rob Gray-Imagn Images / Reuters

Клуб «Вашингтон Кэпиталс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в ночь на 29 марта по московскому времени. Статистика доступна на сайте лиги.

Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 5:4. Российский нападающий Александр Овечкин сделал голевую передачу. Заброшенными шайбами в составе «Вашингтона» отметились Дилан Строум, Хендрикс Лапьер, Джастин Сурдиф и Энтони Бовиллье.

27 марта Овечкин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф до 13 шайб. На счету россиянина теперь 1003 гола, а в активе канадца — 1016.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает в июне этого года. В апреле 2025 года россиянин побил Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok