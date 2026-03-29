Ошибка UFC с победителем боя принесла игроку 5,5 миллиона рублей

13:48, 29 марта 2026

Ошибка UFC с победителем боя в Сиэтле принесла игроку 5,5 миллиона рублей
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Марцин Тыбура и Тайрелл Форчун (синие перчатки). Фото: Steven Bisig / Reuters

В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) допустили ошибку с объявлением победителя в поединке американца Тайрелла Форчуна против поляка Марцина Тыбуры на турнире Fight Night в Сиэтле, что позволило клиенту букмекерской конторы выиграть 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Ринг-аноунсер сначала назвал Тыбуру триумфатором, хотя судьи единогласно отдали победу Форчуну. Форчун уже уходил с арены, когда ошибка вскрылась, и его вернули для официального объявления.

В это время один из игроков, предугадав изменение результата, поставил 55 тысяч рублей на победу Форчуна с коэффициентом 100,00. В США букмекеры и биржи ставок позволяют делать ставки на проигравшего даже после завершения события.

Ранее россиянин поставил на ничью в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Барселона» и выиграл 22 миллиона рублей. Успех игроку принесла ставка с коэффициентом 3,90.

