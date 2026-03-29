10:49, 29 марта 2026

Президент IBU выступил против допуска биатлонистов из России

Президент IBU Олле Далин выступил против допуска биатлонистов из России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Олле Далин

Олле Далин. Фото: Christian Einecke / IMAGO / Globallookpress.com

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) швед Олле Далин во время интервью украинскому телеканалу «Общественное» выступил против допуска биатлонистов из России.

Далин заявил, что IBU не хочет возвращения российских спортсменов к соревнованиям до окончания конфликта на Украине. Он рассказал, что россияне подали протест в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако в IBU не намерены сдаваться. «У нас есть оппозиция, мы защищаемся», — подытожил глава IBU.

В декабре 2025 года Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в CAS. Российская сторона потребовала допустить биатлонистов до международных соревнований.

Позднее IBU отказался рассмотреть иск российских спортсменов в CAS в ускоренном порядке. IBU настаивает на том, что устав организации не предусматривает участия в стартах биатлонистов в нейтральном статусе.

    Последние новости

    В Кремле высказались о созданном Трампом Совете мира

    В СПЧ оценили вероятность возобновления работы Telegram в России

    Иран нанес удары по связанным с США заводам

    В Киеве начали готовиться к мобилизации женщин

    В Одессе произошло частичное отключение света и воды

    Замглавы Челябинска арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

    Президент IBU выступил против допуска биатлонистов из России

    Стало известно о включении Украины в «военный шенген» для ударов по России

    В Кремле назвали губительными для мировой экономики последствия атаки США на Иран

    Стало известно о повреждении энергообъекта в Одесской области

    Все новости
