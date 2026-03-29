Президент IBU выступил против допуска биатлонистов из России

Президент IBU Олле Далин выступил против допуска биатлонистов из России

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) швед Олле Далин во время интервью украинскому телеканалу «Общественное» выступил против допуска биатлонистов из России.

Далин заявил, что IBU не хочет возвращения российских спортсменов к соревнованиям до окончания конфликта на Украине. Он рассказал, что россияне подали протест в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако в IBU не намерены сдаваться. «У нас есть оппозиция, мы защищаемся», — подытожил глава IBU.

В декабре 2025 года Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в CAS. Российская сторона потребовала допустить биатлонистов до международных соревнований.

Позднее IBU отказался рассмотреть иск российских спортсменов в CAS в ускоренном порядке. IBU настаивает на том, что устав организации не предусматривает участия в стартах биатлонистов в нейтральном статусе.