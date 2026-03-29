Видео с курящим в аэропорту Киркоровым проверят на Алтае

Транспортная полиция Алтая проверит видео с курящим в аэропорту Киркоровым

Сотрудники транспортной полиции Алтайского края начали проводить проверку видео с российский эстрадным певцом Филиппом Киркоровым, который закурил в аэропорту Барнаула. Об этом сообщает РИА Новости со службой на пресс-службу ведомства.

Известно, что закурившего в общественном месте исполнителя запечатлел россиянин. В результате звезда оправдался за поступок, объяснив его усталостью и частой сменой часовых поясов.

Ранее Киркоров возмутил россиян своим поведением в аэропорту. На размещенных кадрах певец выходил из авиагавани, держа в руках сигарету и минуя людей. Горожане принялись оставлять под постом негативные комментарии, сетуя на отсутствие воспитания у артиста.