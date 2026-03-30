Аршавин раскритиковал уровень игры Месси

Андрей Аршавин раскритиковал уровень игры Лионеля Месси

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин раскритиковал уровень игры форварда «Атланта Юнайтед» и национальной команды Аргентины Лионеля Месси. Россиянин высказался на канале FONBET в YouTube.

По мнению экс-игрока, аргентинец уже старенький. «Я вообще не понимаю, как он выиграл MLS. То, что мы видели в прошлом году. Он просто до центра поля только играет. Считай, минус один игрок», — сказал Аршавин.

Ранее Аршавин назвал лучшего игрока в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). «Это с какого года? Хотя с любого — я», — заявил бывший футболист.

38-летний Месси в нынешнем сезоне провел четыре матча в MLS. В его активе четыре забитых мяча.