Экс-футболист Канчельскис усомнился в победе сборной России на ЧМ без помощи мата

Экс-футболист Андрей Канчельскис усомнился в победе сборной России на ЧМ без помощи мата. Его слова приводит «Чемпионат».

«Мат используется всегда, он был, есть и будет. Во время моей карьеры в раздевалках был сплошной мат. Или если мы не будем материться, сборная России выиграет чемпионат мира? Мы простые люди, не надо из этого делать что-то особенное», — сказал Канчельскис.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин в перерыве товарищеского матча с Никарагуа произнес нецензурную речь в раздевалке. Его подопечные победили в той встрече со счетом 3:1.

В следующем товарищеском матче россияне сыграют с командой Мали. Встреча состоится 31 марта в Санкт-Петербурге, начало в 20:00 по московскому времени.