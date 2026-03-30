Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
07:16, 30 марта 2026Спорт

Экс-футболист Канчельскис усомнился в победе сборной России на ЧМ без помощи мата

Владислав Уткин
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экс-футболист Андрей Канчельскис усомнился в победе сборной России на ЧМ без помощи мата. Его слова приводит «Чемпионат».

«Мат используется всегда, он был, есть и будет. Во время моей карьеры в раздевалках был сплошной мат. Или если мы не будем материться, сборная России выиграет чемпионат мира? Мы простые люди, не надо из этого делать что-то особенное», — сказал Канчельскис.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин в перерыве товарищеского матча с Никарагуа произнес нецензурную речь в раздевалке. Его подопечные победили в той встрече со счетом 3:1.

В следующем товарищеском матче россияне сыграют с командой Мали. Встреча состоится 31 марта в Санкт-Петербурге, начало в 20:00 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok