Футболист сборной Мали назвал самого опасного игрока в российской национальной команде

11:04, 30 марта 2026Спорт

Игрок сборной Мали Камара назвал Головина самым опасным в сборной России
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Головин. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Футболист московского «Торпедо» и сборной Мали Мамаду Камара назвал самого опасного футболиста в составе российской национальной команды. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, это полузащитник Монако Александр Головин. «Когда мои партнеры спрашивают, как играют русские, отвечаю, что они играют быстро и очень технично. Ожидания от матча? Мы приехали, чтобы победить», — заявил Камара.

Ранее главный тренер сборной Мали Том Саинтфит рассказал о том, что лидеры команды пропустят товарищеский матч против российской сборной. Встреча пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге.

27 марта сборная России обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян.

