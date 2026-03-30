РИА Новости: МИД России призвал Совет мира не подрывать резолюцию ООН по Газе

Совет мира и другие международный структуры должны действовать в рамках реализации резолюции Организации объединенных наций (ООН) по сектору Газа, а не подрывать ее. Об этом заявил специальный представитель министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков в интервью РИА Новости.

«Деятельность многосторонних структур должна быть направлена на реализацию резолюций Совета Безопасности ООН, а не подрывать их в угоду конъюнктуре или чьим-то сиюминутным предпочтениям», — обратился представитель МИД России.

22 января президент России Владимир Путин на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом рассказал, что Москва готова передать в Совет мира миллиард долларов на восстановление региона. При этом российский лидер отметил, что американская и российская стороны ранее уже обсуждали этот вопрос и дискуссия еще не завершена.

