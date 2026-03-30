Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:45, 30 марта 2026

Санду посетит две соседствующие с Россией страны

Санду посетит Латвию и Финляндию, где встретится с главами государств
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

Президент Молдавии Майя Санду посетит Латвию и Финляндию, где встретится с главами этих государств. О предстоящем ее визите в граничащие с Россией страны пишет Noi.

Сообщается, что 31 марта Майя Санду в Хельсинки встретится с президентом Финляндии Александром Стуббом. На следующий день она посетит Латвию по приглашению президента страны Эдгара Ринкевича.

После встреч запланированы пресс-конференции лидеров. Повестка переговоров не уточняется.

В 2022 году руководство Молдавии начало постепенную денонсацию соглашений Содружества Независимых Государств (СНГ), параллельно заявляя о выходе из объединения. 11 марта правительство республики одобрило денонсацию основных договоров, являющихся правовой основой членства страны в рамках содружества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это создаст проблемы». В Европе говорят о планах общей мобилизации в России. Кремль сделал заявление

    Модель с фото в обнаженном виде и в кокошнике стала консулом Украины

    Россияне рассказали о своем отношении к мусору

    Путин объявил благодарность сыну Кадырова

    Россиянка получила 12 лет колонии за перевод двух тысяч рублей

    ЕС обвинили в помощи Украине в атаках на Россию

    В России младенца нашли в кузове эвакуатора

    Путин наградил хоккеиста сборной России орденом

    «Говорящий» поросенок попал в книгу рекордов Гиннесса

    Маша Распутина объяснила любовь к роскоши словами «звезды должны так жить!»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok