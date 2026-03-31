Футболист Смолов заплатил четыре миллиона рублей пострадавшему в деле о драке

Футболист Смолов помирился с пострадавшим в деле о драке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката игрока Валерию Кнутову.

«Мой клиент достиг мирового соглашения с потерпевшим по делу. Он выплатил потерпевшему компенсацию за причиненный вред здоровью, моральный вред и возмещение сопутствующих расходов на общую сумму четыре миллиона рублей», — заявила адвокат. По ее словам, 1 апреля суд решит вопрос о прекращении уголовного дела в соответствии со статьей 25 УПК РФ.

Ранее стало известно, что дело о драке с участием Смолова было перенаправлено в суд. Игрок проходит обвиняемым по статье 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ.

Смолов стал участником конфликта с посетителем кафе «Кофемания» на Большой Никитской в Москве, который произошел 28 мая 2025 года. В ходе выяснения отношений футболист ударил пострадавшего кулаком в лицо. Видео попало в сеть лишь 5 июля 2025 года. На следующий день футболист прокомментировал произошедшее, заявив, что нельзя давать волю эмоциям и проявлять агрессию, даже когда тебя оскорбляют и провоцируют. МВД тогда не стало возбуждать уголовное дело.

При этом 10 сентября 2025 года в отношении спортсмена началось расследование. 12 сентября 2025 года Смолов побывал на допросе.