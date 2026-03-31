13:57, 31 марта 2026

«Газовой принцессе» Украины припомнили слова о Российской армии

Прокурор 21 апреля запросит срок Тимошенко за фейки о ВС РФ на суде в Москве
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Danylo Antoniuk / Anadolu via Getty Images

В Басманном суде Москвы в завершающую стадию вступил заочный процесс над бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, обвиняемой в распространении фейков о Российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор, представляющий государственное обвинение, 21 апреля выступит в прениях сторон и запросит для подсудимой наказание. Лидеру фракции «Батькивщина» (с украинского — «Отечество»), также называемой украинской прессой «газовой принцессой», вменяют статью 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (ВС РФ)»).

Тимошенко в июле 2024 года была объявлена в международный розыск, а в декабре 2025 года ей заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, по мотивам идеологической, политической ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих она разместила на своей странице в соцсетях публикацию с ложными сведениями об их причастности к убийствам мирных жителей в городах Ирпень и Буча.

В Генпрокуратуре России напомнили, что Минобороны России и военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации не применяют запрещенные методы и средства ведения боевых действий, а также не совершают преступлений против гражданского населения. Подобные публикации являются провокациями, считают в ведомстве.

    Последние новости

    Стало известно о мощном взрыве на заводе в крупном российском городе

    На Украине назвали неожиданный способ восстановить отношения с Россией

    Власти впервые прокомментировали взрыв на российском заводе

    ФСБ вывели из здания «Башкиравтодора» его руководство

    Уехавший в Европу комик раскрыл трудности с оформлением гражданства

    Стрелявший на детской площадке в Москве россиянин выслушал приговор

    Отец Илона Маска допустил переезд в Москву

    Похожий на огромный гриб столб дыма после взрыва на российском заводе попал на видео

    Иран опубликовал фото атакованного гигантского нефтетанкера

    Раскрыта задача Трампа по Ирану для шефа Пентагона

    Все новости
