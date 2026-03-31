«Газовой принцессе» Украины припомнили слова о Российской армии

Прокурор 21 апреля запросит срок Тимошенко за фейки о ВС РФ на суде в Москве

В Басманном суде Москвы в завершающую стадию вступил заочный процесс над бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, обвиняемой в распространении фейков о Российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор, представляющий государственное обвинение, 21 апреля выступит в прениях сторон и запросит для подсудимой наказание. Лидеру фракции «Батькивщина» (с украинского — «Отечество»), также называемой украинской прессой «газовой принцессой», вменяют статью 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (ВС РФ)»).

Тимошенко в июле 2024 года была объявлена в международный розыск, а в декабре 2025 года ей заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, по мотивам идеологической, политической ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих она разместила на своей странице в соцсетях публикацию с ложными сведениями об их причастности к убийствам мирных жителей в городах Ирпень и Буча.

В Генпрокуратуре России напомнили, что Минобороны России и военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации не применяют запрещенные методы и средства ведения боевых действий, а также не совершают преступлений против гражданского населения. Подобные публикации являются провокациями, считают в ведомстве.