Кристина Орбакайте показала повзрослевшую дочь в честь ее 14-летия

Певица Кристина Орбакайте показала повзрослевшую дочь Клавдию в честь 14-летия

Российская эстрадная певица и актриса Кристина Орбакайте показала повзрослевшую дочь Клавдию в честь ее 14-летия. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя знаменитость была запечатлена на видео с мужем, американским бизнесменом Михаилом Земцовым, и наследницей. Семья позировала напротив роскошного белого кабриолета. Родители поздравили дочь с днем рождения и поцеловали ее.

Также Алла Пугачева поздравила внучку с 14-летием. «Сердцем и душой рядом с тобой. Чудо мое! С днем рождения», — написала Примадонна.

Ранее в марте Кристина Орбакайте показала внешность на фото из 90-х. Знаменитость поделилась кадрами из прошлого с собственных концертов и фотосессий и обложками журналов, для которых она снималась.