Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:24, 30 марта 2026Мир

На Западе объяснили неготовность Евросоюза к переговорам с Россией

Хауккала: Европа не готова к переговорам с Россией из-за отсутствия единства
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Отсутствие у Евросоюза готовности к прямым переговорам с Россией по урегулированию украинского конфликта обусловлено тем, что внутри объединения есть нерешенные вопросы. На это указал бывший глава администрации президента Финляндии Хиски Хауккала в беседе с изданием Stern.

«Другие ведут переговоры по вопросу, который напрямую затрагивает нашу [европейскую] безопасность, потому что нам не удается найти сильный и единый европейский голос. <…> Европейцы опасаются вести переговоры с Москвой, полагая, что это только обнажит наши внутренние противоречия и слабости», — сказал эксперт.

Он также назвал неприемлемым то, что Европа не участвует в переговорах. По его мнению, европейским лидерам нужно объединиться и заняться ситуацией на Украине и будущим европейской безопасности. Кроме того, считает Хауккала, России и Европе необходимо поддерживать контакты, чтобы избежать неправильного толкования вопросов военного характера.

Ранее финский политик Армандо Мема назвал заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о продолжении конфликта на Украине до экономического истощения России примером недальновидности политика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok