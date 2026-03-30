На Западе объяснили неготовность Евросоюза к переговорам с Россией

Хауккала: Европа не готова к переговорам с Россией из-за отсутствия единства

Отсутствие у Евросоюза готовности к прямым переговорам с Россией по урегулированию украинского конфликта обусловлено тем, что внутри объединения есть нерешенные вопросы. На это указал бывший глава администрации президента Финляндии Хиски Хауккала в беседе с изданием Stern.

«Другие ведут переговоры по вопросу, который напрямую затрагивает нашу [европейскую] безопасность, потому что нам не удается найти сильный и единый европейский голос. <…> Европейцы опасаются вести переговоры с Москвой, полагая, что это только обнажит наши внутренние противоречия и слабости», — сказал эксперт.

Он также назвал неприемлемым то, что Европа не участвует в переговорах. По его мнению, европейским лидерам нужно объединиться и заняться ситуацией на Украине и будущим европейской безопасности. Кроме того, считает Хауккала, России и Европе необходимо поддерживать контакты, чтобы избежать неправильного толкования вопросов военного характера.

Ранее финский политик Армандо Мема назвал заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о продолжении конфликта на Украине до экономического истощения России примером недальновидности политика.