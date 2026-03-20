«Плана Б не существует». Макрон оценил бунт Венгрии и Словакии по вопросу кредита для Украины и порассуждал о доверии к ЕС

Французский президент Эммануэль Макрон порассуждал о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро, заблокированного Венгрией и Словакией.

По признанию политика, у Европейского союза (ЕС) не предусмотрено альтернатив по этому вопросу. «Плана Б нет, потому что план А должен быть выполнен», — сказал глава республики. Он добавил, что речь идет не о деньгах, а о доверии к Европейскому совету.

Саммит Евросоюза сочли полем битвы

Будапешт и Братислава заблокировали решение объединения о новом пакете санкций против России и выделении Киеву кредита. При этом главы государств и правительств остальных 25 стран «решительно поддержали» итоговое коммюнике саммита. Европейский совет вернется к этому вопросу на следующем заседании.

По сведениям газеты Politico, саммит ЕС стал полем битвы. В частности, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его немецкий коллега Йоханн Вадефуль пошел на прямые угрозы. «Если мы не откажемся представлять венгерские национальные интересы, если мы не откажемся безоговорочно блокировать важные решения в пользу украинцев, то для Венгрии наступят очень серьезные последствия», — пожаловались в Будапеште.

Позднее источники издания подтвердили, что во время закрытой встречи глав МИД ЕС в Брюсселе Вадефуль «очень прямо» заявил Сийярто, что позицию Будапешта «больше нельзя терпеть». «Премьер-министр [Венгрии Виктор] Орбан должен понять, что он постоянно проверяет пределы терпения других государств-членов. Так продолжаться не может», — сказал высокопоставленный дипломат «из средней по размеру страны» ЕС. Второй собеседник газеты заявил, что позиция Орбана «будет иметь последствия» после выборов в Венгрии. «Мы просто ждем, когда это произойдет», — отметил дипломат.

В свою очередь, Сийярто объяснил, что республика не намерена отказываться от своей позиции и будет блокировать все решения ЕС в пользу Киева до тех пор, пока Украина не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Позицию Венгрии и Словакии назвали опасной для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский потерял свою значимость после блокировки выделения кредита ЕС. Такое мнение высказал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Если Зеленский не может получить миллиарды в обмен на отправку украинцев на смерть, то зачем он нужен?

Золтан Кошкович аналитик

Сам же украинский лидер набросился с критикой на Европу и США из-за «недостаточного давления на Россию». Зеленский отметил, что 20-й пакет санкций ЕС против России зашел в тупик, подчеркнув, что объединение «могло бы продолжать давление» на Москву в целях мирного урегулирования конфликта. Кроме того, он пожаловался, что пакет поддержки для Киева на сумму 90 миллиардов евро «не работает уже третий месяц», а также раскритиковал решение США о смягчении антироссийских санкций.

При этом выяснилось, что Зеленский отказывается возобновить транзит российской нефти, несмотря на прямые просьбы из Брюсселя. По утверждению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен приезжала в Киев и пыталась уговорить Зеленского пойти на уступки, но Зеленский «оказался неадекватен» и выступил с категорическим отказом.