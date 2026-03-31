Российский бизнес приготовился платить миллиарды рублей за VPN

«Ъ»: Бизнес приготовился тратить миллиарды рублей на интернет через сервисы VPN

Планы российских властей по ограничению международного интернет-трафика приведут к дополнительным расходам для бизнеса, причем способов избежать трат, в том числе на сервисы VPN, компании не видят. Об этом со ссылкой на мнения экспертов и участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Глава информационно-аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин указал, что стоимость трансграничного трафика уже пересматривается в большую сторону, но как это будет выглядеть через месяц, когда должна быть реализована инициатива никто не знает, а информация на этот счет очень скудная.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев признал, что руководство страны поставило ведомству задачу снизить уровень использования VPN-сервисов россиянами. СМИ выяснили, что инициатива ведомства исходит из закрытого поручения президента России Владимира Путина, ее уже донесли на двух прошедших на выходных совещаниях до крупных операторов связи, представителей цифровых платформ и онлайн-ретейла.

По словам Шадаева, ведомство стремится избежать введения административной ответственности за использование VPN, поэтому предлагает компромиссные меры. В том числе речь идет о взимании платы в размере 150 рублей за каждый гигабайт через VPN сверх установленного лимита (15 гигабайт в месяц) по мобильной сети.

«По опыту зарубежных схем будут стараться выйти примерно на цифру от 5 до 7 долларов в месяц с пользователя VPN», — предположил Брюквин.

Он добавил, что если дело дойдет до быстрой и стабильной работы только в пределах Рунета, то бизнес столкнется с колоссальными убытками. Например, провайдеров могут заставить резать трафик на уровне трансграничных переходов, и тогда для компаний масштаб проблем сравнится с отключением мобильного интернета.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин рассказал, что депутаты пока не обсуждали запрет VPN в России и введение административной ответственности за его использование.