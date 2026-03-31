Появились детали о водителе фуры с оружием в прославившейся бунтом российской колонии

МВД завершило следствие по делу о фуре с оружием в ИК-47 Каменск-Уральского

Свердловская полиция завершила расследование уголовного дела об арсенале оружия, который пытались провезти в прославившуюся после бунта колонию в Каменск-Уральске. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Материалы дела состоят из пяти томов. Обвинительное заключение в отношении водителя фуры, груженной оружием, направлено для подписания в прокуратуру, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу. Горелых рассказал детали о шофере грузовика. Его фамилия Чапалов, он зарегистрирован в Оренбургской области, проживал в Орске, выполнял частные заказы по перевозке грузов.

Ранее дальнобойщик уже привлекался к уголовной ответственности за хищение транспорта, однако в места лишения свободы не угодил по причине примирения сторон. «Свою вину за перевозку и хранение оружия мужчина признал частично, от дачи показаний в качестве обвиняемого отказался. До судебного заседания подозреваемый дальнобойщик содержится под стражей», — отметил полковник Горелых.

Чапалову предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия и боеприпасов, ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Его задержали 13 ноября 2025 года при въезде в ИК-47. В кабине тягача с полуприцепом-рефрижератором марки Peterbilt находились автомат Калашникова-74 с глушителем и 90 патронами к нему, взрыватель гранаты, боевая ручная осколочная наступательная граната РГН, 500 грамм пороха, 9 ножей, охолощенный пистолет Макарова, 19 патронов светозвукового действия, магазин к автомату Калашникова, 7 радиостанций, 4 тактических каски, 4 рюкзака, балаклава, бронежилет, кастет, два сотовых телефона и аксессуары.

Официально водитель прибыл в колонию для загрузки изготовленной продукции деревообработки, но была версия, что арсенал планировалось перепродать. Его увезли на допрос.

В 2021 году ИК-47 печально прославилась бунтом заключенных, которые наносили себе травмы и отказывались выполнять требования сотрудников.