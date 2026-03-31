Россия
20:26, 31 марта 2026Россия

Появились подробности о ликвидации пожара после взрыва на российском химзаводе

После взрыва на заводе в Нижнекамске продолжают ликвидировать остаточное горение
Никита Абрамов
Никита Абрамов

Фото: Стрингер / РИА Новости

Спасатели продолжают ликвидировать остаточное горение после взрыва на химзаводе в Нижнекамске. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным издания, специалисты аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха. На данный момент угрозы местным жителям и экологической обстановке нет.

О ЧП в Нижнекамске стало известно ранее 31 марта. По последним данным, в результате случившегося пострадали 72 человека. Пожару был присвоен максимальный, пятый, ранг сложности. Площадь возгорания превышала 2000 квадратных метров

В сети также появилось видео первых секунд после мощного взрыва, прогремевшего на химзаводе.

