Появились подробности о ликвидации пожара после взрыва на российском химзаводе

Спасатели продолжают ликвидировать остаточное горение после взрыва на химзаводе в Нижнекамске. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.
По данным издания, специалисты аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха. На данный момент угрозы местным жителям и экологической обстановке нет.
О ЧП в Нижнекамске стало известно ранее 31 марта. По последним данным, в результате случившегося пострадали 72 человека. Пожару был присвоен максимальный, пятый, ранг сложности. Площадь возгорания превышала 2000 квадратных метров
В сети также появилось видео первых секунд после мощного взрыва, прогремевшего на химзаводе.