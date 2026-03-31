17:24, 31 марта 2026Наука и техника

Раскрыт неочевидный фактор повышенного риска кариеса

FOH: Пассивное курение повышает риск развития кариеса у детей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Globallookpress.com

Воздействие табачного дыма из разных источников оказалось связано с ухудшением состояния зубов у детей. К такому выводу пришли исследователи, изучившие влияние пассивного курения на распространенность кариеса. Работа опубликована в Frontiers in Oral Health (FOH).

В работе ученые проанализировали данные 427 детей и оценили их контакт с табачным дымом дома, в автомобиле и на семейных встречах. Оказалось, что более половины детей жили в семьях с курящими взрослыми, а медианный показатель поражения зубов был достаточно высоким. При этом у детей, подвергавшихся воздействию дыма, показатели кариеса были выше.

Анализ показал четкую зависимость: чем больше число источников, из которых ребенок подвергался воздействию табачного дыма, тем выше оказывался уровень кариеса. Наименьшие значения отмечались у детей без контакта с дымом, тогда как максимальные — у тех, кто сталкивался с ним одновременно дома, в машине и в кругу семьи.

Авторы связывают этот эффект как с прямым воздействием токсичных веществ на формирование и защиту зубов, так и с косвенными факторами — например, особенностями гигиены и образа жизни в семьях курильщиков.

Ранее ученые выяснили, что кариес в детстве повышает риск инфаркта во взрослом возрасте.

