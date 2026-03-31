17:55, 31 марта 2026

Раскрыто местонахождение пропавшего поджигателя Корана Журавеля

Осужденный за сожжение Корана Журавель находится в колонии Ульяновской области
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Никиту Журавеля, осужденного за сожжение Корана и государственную измену, этапировали в колонию Ульяновской области. Об этом сообщает член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

По словам правозащитницы, Журавель отправил матери письмо, в котором рассказал, что здоров. Также он сообщил, что предыдущее письмо отправил месяцем ранее — его мать не получила, отмечает Меркачева.

26 марта правозащитница рассказала, что получила обращение о возможной пропаже Журавеля — его родственники и адвокат не получали от него вестей с декабря 2025 года. Позже информацию о пропаже опровергли во ФСИН. Выяснилось, что молодого человека этапировали в другую колонию.

Журавель отбывает 14-летний срок. В конце сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео, на котором его сын избивает молодого человека. Ролик моментально разошелся по интернету и вызвал неоднозначную реакцию публики. Сам же политик поддержал Адама. После избиения Журавеля сыну Кадырова вручили несколько высоких наград.

    В России губернатор впервые обязал бизнес искать контрактников для армии. В Госдуме ответили: «Мы же не в Советском Союзе!»

    Пассажирка поезда вцепилась в волосы проводнице за отказ воспользоваться туалетом

    Зеленский обсудит с США пасхальное перемирие

    Тело северокорейца два часа лежало на детской площадке в Москве

    Китай и Пакистан выдвинули инициативу по Ближнему Востоку

    Центробанки разных стран разочаровались в госдолге США

    Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Мали

    Китайцы нарекли Крис Дженнер богиней богатства и заполонили соцсети ее фото

    Отец и сын поймали окуня и нашли внутри живого черепашонка

    Турист спрыгнул с водопада на глазах у группы, показал большой палец и ушел под воду

    Все новости
