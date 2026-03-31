Раскрыто местонахождение пропавшего поджигателя Корана Журавеля

Осужденный за сожжение Корана Журавель находится в колонии Ульяновской области

Никиту Журавеля, осужденного за сожжение Корана и государственную измену, этапировали в колонию Ульяновской области. Об этом сообщает член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

По словам правозащитницы, Журавель отправил матери письмо, в котором рассказал, что здоров. Также он сообщил, что предыдущее письмо отправил месяцем ранее — его мать не получила, отмечает Меркачева.

26 марта правозащитница рассказала, что получила обращение о возможной пропаже Журавеля — его родственники и адвокат не получали от него вестей с декабря 2025 года. Позже информацию о пропаже опровергли во ФСИН. Выяснилось, что молодого человека этапировали в другую колонию.

Журавель отбывает 14-летний срок. В конце сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео, на котором его сын избивает молодого человека. Ролик моментально разошелся по интернету и вызвал неоднозначную реакцию публики. Сам же политик поддержал Адама. После избиения Журавеля сыну Кадырова вручили несколько высоких наград.