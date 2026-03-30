16:24, 30 марта 2026Силовые структуры

Пропажу поджигателя Корана Журавеля из колонии объяснили его матери

Осужденного за сожжение Корана Журавеля этапировали в другую колонию
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Пропажу из колонии Никиты Журавеля, осужденного за сожжение Корана, объяснили его матери этапированием в другое исправительное учреждение. Об этом сообщает MSK1.RU со ссылкой на члена Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Еву Меркачеву.

По данным источника, мать Журавеля знает, в каком он теперь находится регионе, но пока в это не верит и ждет от него письмо. Оно, по словам правозащитницы, должно прийти в ближайшее время.

26 марта Меркачева рассказала, что получила письмо с обращением о возможной пропаже Журавеля — его родственники и адвокат не получали от него вестей с декабря 2025 года. Позже информацию о пропаже опровергли во ФСИН. Ответ ведомства в СПЧ назвали странным.

В конце сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео, на котором его сын избивает Никиту Журавеля. Ролик моментально разошелся по интернету и вызвал неоднозначную реакцию публики. Сам же политик поддержал Адама. После избиения Журавеля сыну Кадырова вручили несколько высоких наград.

Журавель получил по совокупности 14 лет за госизмену и сожжение Корана.

