Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:10, 31 марта 2026РоссияЭксклюзив

Россиянам объяснили рассылку писем из Реестра воинского учета от «Госуслуг»

Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pranithan Chorruangsak / Shutterstock / Fotodom

Рассылка писем от портала «Госуслуги», оповещающих о внесении изменений в данные Реестра воинского учета, — это не повестка с требованием явки в военкомат. При получении такого сообщения делать ничего не нужно, заявила «Ленте.ру» независимый юридический эксперт Ольга Лютницкая.

«Никаких действий самостоятельно производить не нужно. Это простая систематизация. Если военкомат вас вызовет, тогда на "Госуслуги" придет повестка. В повестке будет указано основание для явки в военкомат и, соответственно, дата, с какой необходимо явиться», — сказала она.

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что рассылка таких оповещений связана с переводом работы военкоматов в электронный формат. «Военкомат собирает сведения, он систематизирует их и в связи с тем, что сейчас все переводится в электронные базы», — подтвердила Лютницкая.

По ее словам, спутать оповещение о внесении изменений в Реестр воинского учета с настоящей повесткой невозможно.

О том, что россиянам начали приходить оповещения от Реестра воинского учета, стало известно в августе 2025 года. Тогда военнообязанные получали сообщения о включении их данных в этот реестр. В Госдуме разъяснили, что эти сообщения были связаны с актуализацией баз данных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok