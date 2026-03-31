Юрист Лютницкая: Оповещения Реестра воинского учета — не повестка

Рассылка писем от портала «Госуслуги», оповещающих о внесении изменений в данные Реестра воинского учета, — это не повестка с требованием явки в военкомат. При получении такого сообщения делать ничего не нужно, заявила «Ленте.ру» независимый юридический эксперт Ольга Лютницкая.

«Никаких действий самостоятельно производить не нужно. Это простая систематизация. Если военкомат вас вызовет, тогда на "Госуслуги" придет повестка. В повестке будет указано основание для явки в военкомат и, соответственно, дата, с какой необходимо явиться», — сказала она.

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что рассылка таких оповещений связана с переводом работы военкоматов в электронный формат. «Военкомат собирает сведения, он систематизирует их и в связи с тем, что сейчас все переводится в электронные базы», — подтвердила Лютницкая.

По ее словам, спутать оповещение о внесении изменений в Реестр воинского учета с настоящей повесткой невозможно.

О том, что россиянам начали приходить оповещения от Реестра воинского учета, стало известно в августе 2025 года. Тогда военнообязанные получали сообщения о включении их данных в этот реестр. В Госдуме разъяснили, что эти сообщения были связаны с актуализацией баз данных.