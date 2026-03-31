Российский форвард Ничушкин помог своей команде разгромить соперника в НХЛ

Российский форвард Ничушкин помог «Колорадо» разгромить «Калгари» со счетом 9:2

Российский форвард Валерий Ничушкин помог своей команде разгромить соперника в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Колорадо Эвеланш», в составе которого выступает Ничушкин, одолел «Калгари Флэймз» со счетом 9:2. 31-летний нападающий принял участие в четвертой голевой комбинации своей команды, которая произошла в середине первого периода. Он сделал результативную передачу на шведского нападающего «лавин» Габриэля Ландескуга.

Таким образом, Ничушкин в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ забросил 15 шайб и сделал 28 передач. Он является cедьмым бомбардиром своей команды.

Ранее игрок рассказал о решении бытовых вопросов в США. По его словам, 95% всех организационных моментов за него решает агент.