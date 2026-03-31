Российский форвард Ничушкин помог своей команде разгромить соперника в НХЛ

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:23, 31 марта 2026

Российский форвард Ничушкин помог «Колорадо» разгромить «Калгари» со счетом 9:2
Владислав Уткин
Фото: Isaiah J. Downing / Imagn Images / Reuters

Российский форвард Валерий Ничушкин помог своей команде разгромить соперника в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Колорадо Эвеланш», в составе которого выступает Ничушкин, одолел «Калгари Флэймз» со счетом 9:2. 31-летний нападающий принял участие в четвертой голевой комбинации своей команды, которая произошла в середине первого периода. Он сделал результативную передачу на шведского нападающего «лавин» Габриэля Ландескуга.

Таким образом, Ничушкин в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ забросил 15 шайб и сделал 28 передач. Он является cедьмым бомбардиром своей команды.

Ранее игрок рассказал о решении бытовых вопросов в США. По его словам, 95% всех организационных моментов за него решает агент.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok