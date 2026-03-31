18:49, 31 марта 2026

Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Мали

Головин попал в стартовый состав сборной России на матч с Мали
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Мали. Список игроков опубликован на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В старте россиян выйдет полузащитник «Монако» Александр Головин. Он станет капитаном команды в этой встрече. Место в воротах с первых минут займет голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев.

Сборная России проведет товарищеский матч с Мали 31 марта. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

В предыдущей товарищеской встрече, прошедшей в Краснодаре 27 марта, команда Карпина встречалась со сборной Никарагуа. Россияне одержали победу со счетом 3:1. После матча футболист сборной России Константин Тюкавин признался в недооценке соперника.

    Последние новости

    В России губернатор впервые обязал бизнес искать контрактников для армии. В Госдуме ответили: «Мы же не в Советском Союзе!»

    Пассажирка поезда вцепилась в волосы проводнице за отказ воспользоваться туалетом

    Зеленский обсудит с США пасхальное перемирие

    Тело северокорейца два часа лежало на детской площадке в Москве

    Китай и Пакистан выдвинули инициативу по Ближнему Востоку

    Центробанки разных стран разочаровались в госдолге США

    Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Мали

    Китайцы нарекли Крис Дженнер богиней богатства и заполонили соцсети ее фото

    Отец и сын поймали окуня и нашли внутри живого черепашонка

    Турист спрыгнул с водопада на глазах у группы, показал большой палец и ушел под воду

    Все новости
