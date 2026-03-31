Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Мали. Список игроков опубликован на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В старте россиян выйдет полузащитник «Монако» Александр Головин. Он станет капитаном команды в этой встрече. Место в воротах с первых минут займет голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев.

Сборная России проведет товарищеский матч с Мали 31 марта. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

В предыдущей товарищеской встрече, прошедшей в Краснодаре 27 марта, команда Карпина встречалась со сборной Никарагуа. Россияне одержали победу со счетом 3:1. После матча футболист сборной России Константин Тюкавин признался в недооценке соперника.