Спутник Starlink взорвался по загадочной причине

Очередной спутник Starlink взорвался и сошел с орбиты по необъяснимой причине

Очередной спутник Starlink взорвался и сошел с околоземной орбиты. На это обратило внимание издание The Verge.

Представители SpaceX в X заявили, что 29 марта спутник Starlink под номером 34343 сошел с орбиты из-за аномалии. Связь с оборудованием была потеряна на высоте 560 километров над Землей. «Команды SpaceX и Starlink активно работают над выявлением первопричины и оперативно примут необходимые корректирующие меры», — говорится в сообщении.

По словам авторов медиа, это уже второй случай загадочного схода спутника интернет-группировки SpaceX за последние месяцы. В середине декабря спутник Starlink-35956 столкнулся с аномалией и сгорел. Специалисты из компании Leo Labs, которые также зафиксировали потерю спутника 34343, заявили, что оборудование взорвалось, после чего вокруг него образовалось множество объектов меньшего размера — вероятно, детали устройства.

При этом в SpaceX подчеркнули, что это событие не представляет опасности для Международной космической станции (МКС) и будущей миссии НАСА Artemis II. Скорее всего, взорвавшийся спутник сгорит в плотных слоях атмосферы в течение нескольких недель.

Ранее астроном Николай Железнов заявил, что российская спутниковая группировка «Рассвет» совершеннее американского Starlink. Эксперт объяснил, что отечественное оборудование менее подвержена синдрому Кесслера — лавинообразному накоплению мусора на околоземной орбите.