Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
16:38, 5 апреля 2026

Акинфеев ответил назвавшему цирком судейство в матче «Акрона» с ЦСКА Дзюбе

Алексей Гусев
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в своем Telegram-канале ответил форварду тольяттинского «Акрона» Артему Дзюбе, который назвал судейство в матче команд цирком.

По мнению вратаря, арбитр верно не засчитал гол Дзюбы из-за нападения на голкипера. «Ты все время забываешь, что, когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет включенная камера — такая современная наша доля!» — написал Акинфеев.

Дзюба назвал цирком судейство в матче с ЦСКА 5 апреля. По мнению форварда, он не нарушал правила на Акинфееве в эпизоде с отмененным голом.

Матч ЦСКА с «Акроном» прошел 4 апреля в Самаре. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok