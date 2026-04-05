Акинфеев ответил назвавшему цирком судейство в матче «Акрона» с ЦСКА Дзюбе

Акинфеев сказал Дзюбе, что трогать голкиперов во вратарской нельзя

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в своем Telegram-канале ответил форварду тольяттинского «Акрона» Артему Дзюбе, который назвал судейство в матче команд цирком.

По мнению вратаря, арбитр верно не засчитал гол Дзюбы из-за нападения на голкипера. «Ты все время забываешь, что, когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет включенная камера — такая современная наша доля!» — написал Акинфеев.

Дзюба назвал цирком судейство в матче с ЦСКА 5 апреля. По мнению форварда, он не нарушал правила на Акинфееве в эпизоде с отмененным голом.

Матч ЦСКА с «Акроном» прошел 4 апреля в Самаре. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев.

