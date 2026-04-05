Аршавин сделал прогноз на матч между «Спартаком» и «Локомотивом»

Бывший футболист Аршавин назвал «Спартак» фаворитом матча РПЛ с «Локомотивом»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин сделал прогноз на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Его слова приводит «Матч ТВ».

Экс-спортсмен заявил, что в московском дерби будет забито минимум три мяча. Он назвал «Спартак» фаворитом встречи, посчитав, что команда более мастеровита.

Букмекеры считают фаворитом «Спартак», на его победу можно поставить с коэффициентом 1,95. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 3,70.

Встреча пройдет 5 апреля на домашнем стадионе «Спартака». Игра начнется в 19:30 по московскому времени. «Спартак» с 38 очками занимает шестое место в чемпионате. «Локомотив» с 44 очками находится на третьей позиции.

