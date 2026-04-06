Два хоккеиста из России сыграют за сборную Болгарии на чемпионате мира. Об этом сообщает National Teams of Ice Hockey.

Новыми игроками болгарской сборной станут Эрик Блинов и Семен Кареев. Они выступают за команду НСА из Софии. Оба хоккеиста получили паспорта Болгарии.

27-летний Блинов в России выступал за команду Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Омские ястребы». 24-летний Кареев играл за «Атлант».

Сборная Болгарии принимает участие во втором дивизионе чемпионата мира. После пяти матчей она занимает четвертое место в турнирной таблице с шестью очками.

Ранее стало известно, что российский вратарь футбольного клуба «Буде-Глимт» Никита Хайкин намерен получить норвежский паспорт. «Федерация футбола Норвегии сразу после этого желает зарегистрировать Никиту в системе Международной федерации футбола (ФИФА), чтобы он смог выступать за сборную Норвегии», — пояснил мотив Хайкина источник из его окружения.