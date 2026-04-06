11:45, 6 апреля 2026

Евсеев 12 раз нецензурно выругался за 37 секунд интервью после матча РПЛ

Вадим Евсеев 12 раз нецензурно выругался за 37 секунд интервью после матча РПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев дал эмоциональный комментарий после домашнего матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики». Интервью доступно на сайте «Матч ТВ».

За 37 секунд, в течение которых Евсеев отвечал на вопрос журналиста, он нецензурно выругался 12 раз. По мнению тренера, динамовцы допустили грубые ошибки в эпизодах с пропущенными голами. Специалисту также не понравилось, что журналист не спросил его о забитых мячах «Динамо».

Матч прошел в воскресенье, 5 апреля, в Махачкале. Игра завершилась со счетом 2:2.

Евсеев возглавил махачкалинское «Динамо» 29 декабря. После 23 туров команда с 22 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

