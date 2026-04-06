Евсеев 12 раз нецензурно выругался за 37 секунд интервью после матча РПЛ

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев дал эмоциональный комментарий после домашнего матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики». Интервью доступно на сайте «Матч ТВ».
За 37 секунд, в течение которых Евсеев отвечал на вопрос журналиста, он нецензурно выругался 12 раз. По мнению тренера, динамовцы допустили грубые ошибки в эпизодах с пропущенными голами. Специалисту также не понравилось, что журналист не спросил его о забитых мячах «Динамо».
Матч прошел в воскресенье, 5 апреля, в Махачкале. Игра завершилась со счетом 2:2.
Евсеев возглавил махачкалинское «Динамо» 29 декабря. После 23 туров команда с 22 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.