22:13, 6 апреля 2026

Назван фаворит Кубка Англии

Аналитики считают, что победу в Кубке Англии одержит «Манчестер Сити»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Jon Super / AP

Букмекеры назвали фаворита Кубка Англии. Об этом сообщает Sports.ru.

Аналитики считают, что победу в турнире одержит «Манчестер Сити». Коэффициент на это событие равен 1,45. Еще одним фаворитом является «Челси» (3.60), далее идут «Лидс» (11.00) и «Саутгемптон» (20.00).

Отмечается, что резкое падение котировок на победу «горожан» произошло после того, как из турнира вылетел «Арсенал». Лондонский клуб проиграл «Саутгемптону» со счетом 1:2.

Ранее букмекеры назвали фаворитов пяти ведущих европейских чемпионатов. Они считают, что в чемпионате Англии сильнейшим станет «Арсенал». В Испании, по мнению аналитиков, выиграет «Барселона», в Италии — «Интер», в Германии — «Бавария», а во Франции — ПСЖ.

