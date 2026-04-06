19:13, 6 апреля 2026

Роднина оценила прогресс российского фигурного катания

Владислав Уткин
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат РФ Ирина Роднина оценила прогресс российского фигурного катания в минувшем сезоне. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Был ли достигнут какой-то прогресс? Наше фигурное катание не шагнуло вперед за этот сезон. Оно не могло шагнуть вперед, так как мы не выступаем на международных стартах. Мы отделены от мирового фигурного катания и варимся в собственном соку», — сказала Роднина.

Известная в прошлом фигуристка оценила выступления российских спортсменов Аделии Петросян и Петра Гуменника на зимней Олимпиаде-2026. «Участие Гуменника и Петросян на Олимпиаде — небольшое светлое пятно в этом сезоне. Но в остальном ничего не поменялось», — заявила Роднина.

Гуменник и Петросян заняли шестые места в одиночном разряде на Олимпиаде в Милане и Кортина д'Ампеццо. Они были единственными представителями России в фигурном катании.

