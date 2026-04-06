10:23, 6 апреля 2026Наука и техникаЭксклюзив

Россиянам раскрыли способ обнаружить скрытую камеру смартфоном

Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Polymathein LLC / Shutterstock / Fotodom

Смартфон может помочь обнаружить скрытую камеру, рассказал старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников. Такой способ специалист назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Иногда возникает вопрос: можно ли обнаружить скрытую камеру без специального оборудования? Смартфон способен помочь в такой проверке, поскольку объединяет несколько инструментов: источник света и камеру. Эти функции позволяют выявить характерные признаки работы устройств видеонаблюдения и обратить внимание на потенциально подозрительные элементы в помещении», — поделился Рыбников.

Эксперт рассказал, что начать изучение пространства можно с простого визуального осмотра.

«Камера фиксирует изображение через стеклянную линзу, которая отражает направленный свет. Если приглушить освещение и медленно осмотреть пространство с включенным фонариком смартфона, можно заметить характерные блики. Они могут проявляться внутри предметов, в которых технически возможно скрытое размещение камеры: в элементах декора, настенных часах, датчиках дыма, вентиляционных решетках и других подобных конструкциях», — добавил он.

Для съемки в условиях недостаточной освещенности часто используется инфракрасная подсветка. Человеческий глаз не воспринимает ее напрямую, однако камера смартфона способна зафиксировать такие источники. При осмотре помещения через экран телефона инфракрасные светодиоды могут выглядеть как небольшие светящиеся точки, особенно в затемненной обстановке

Также, по словам Рыбникова, имеет смысл внимательно проанализировать конструктивные особенности окружающих предметов.

«Наличие лишних отверстий, нехарактерных элементов или визуальных несоответствий в корпусах устройств может свидетельствовать о вмешательстве в их конструкцию. При детальном осмотре с использованием камеры смартфона такие особенности могут быть выявлены более уверенно, чем при обычном наблюдении», — сообщил эксперт.

Такая проверка не заменяет профессиональные методы обнаружения специализированной техники, однако позволяет на базовом уровне выявить косвенные признаки наличия скрытых камер. Это может служить основанием для дальнейшей более тщательной проверки помещения с использованием специализированных средств

Ранее в городе Раджкот, Индия, врача Камаля Нандха обвинили в тайной съемке сотрудницы клиники, которая не отвечала ему взаимностью.

В 2023 году Нандха проник в больницу, где работала женщина, и установил там скрытую камеру. Он спрятал ее в патроне для лампочки в родильном отделении. Каждый раз, когда свет в помещении включали, камера начинала вести запись. Благодаря тому, что Нандха сам был врачом, он мог беспрепятственно появляться в клинике и незаметно менять карты памяти в записывающем устройстве.

