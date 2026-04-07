Бывший союзник Трампа предупредил о надвигающейся катастрофе для США

Аналитик Кент: США перестанут восприниматься как сверхдержава из-за Трампа

Из-за политики американского лидера Дональда Трампа на Ближнем Востоке Соединенные Штаты рискуют утратить статус величайшей сверхдержавы мира. Об этом заявил бывший глава американского Национального центра по борьбе с терроризмом Джо Кент, подавший в отставку на фоне операции в регионе, в социальной сети X.

«Если он попытается уничтожить иранскую цивилизацию, Соединенные Штаты перестанут восприниматься как стабилизирующая сила в мире и станут источником хаоса, что фактически положит конец нашему статусу величайшей сверхдержавы мира», — написал аналитик.

Кент отметил, что Трампу необходимо проявить политическую волю и начать серьезные переговоры, а не поддаваться безрассудной ярости и разрушительным импульсам. В противном случае это может подорвать экономику страны и разрушить существующий мировой порядок. По его словам, этот процесс уже набирает обороты, однако еще есть шанс предотвратить катастрофу.

Ранее Трамп заявил, что целая иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Он призвал Тегеран согласиться с предложениями США и поставил дедлайн, который истекает во вторник, 7 апреля, в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).

31 марта российский лидер Владимир Путин поговорил с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры стран «выразили серьезную озабоченность продолжающейся деградацией военно-политической обстановки на Ближнем Востоке».