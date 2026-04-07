Силовые структуры
15:48, 7 апреля 2026

Исколовший ножом свою учительницу российский школьник описал мотив словом «гнобила»

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Елена Майорова / РИА Новости

Пермский школьник, исколовший ножом свою учительницу, заявил, что она его «гнобила». Об этом сообщает RT.

Между педагогом и учеником был затяжной конфликт, уточняет ТАСС. У 17-летнего подростка были проблемы с учебой, он проходил обучение по упрощенной программе. Перед нападением учительница не допустила его к экзамену по одному из предметов. Дождавшись у школы, подросток набросился на женщину и нанес несколько ударов в шею, спину и живот.

Ранее сообщалось, что у подростка были проблемы с успеваемостью. Он оставался на второй год.

О нападении школьника с ножом на женщину возле школы в Добрянке Пермского края стало известно утром 7 апреля. Учительницу экстренно госпитализировали, но спасти не смогли.

