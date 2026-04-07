Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
7 апреля 2026

Карпин назвал главную тренерскую ошибку в карьере

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал свою главную ошибку в тренерской карьере. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, он требовал от игроков то, чего они не могут. «Пример из школы: если учитель задаст задачу для десятиклассника ученику из третьего класса. То же самое и в футболе. И были такие случаи, в том числе в "Спартаке"», — рассказал Карпин.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал нецензурную речь Карпина в перерыве товарищеского матча с Никарагуа (3:1). Он призвал отправить Карпина в монастырь.

Карпин начал тренерскую карьеру в 2009 году в московском «Спартаке». Он также возглавлял «Мальорку», армавирское «Торпедо», «Ростов» и московское «Динамо». С 2021-го специалист работает в сборной России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Герой России бесследно исчез в военном городке. Он был мобилизован на СВО, громил отряды ВСУ и получил медали лично от Путина

    Семья россиян засудила туроператора на миллион рублей за сорванный отпуск на Мальдивах

    Желающим продать старые дачи россиянам предсказали трудности

    Карпин назвал главную тренерскую ошибку в карьере

    Путин дал поручения по крупнейшему за сто лет наводнению в Дагестане

    Россиянам раскрыли последствия неоплаты парковки

    Перечислены главные пострадавшие от блокировки Ормузского пролива

    Лыжник был эвакуирован из Альп и нарвался на штраф почти в 500 тысяч рублей

    Уроженец Германии готовил теракт в Петербурге

    Вэнс назвал крайний срок для ответа Ирана на предложения Вашингтона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok