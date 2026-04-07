Карпин назвал главную тренерскую ошибку в карьере

Карпин: Главная моя ошибка в том, что я требовал от игрока то, чего он не может

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал свою главную ошибку в тренерской карьере. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, он требовал от игроков то, чего они не могут. «Пример из школы: если учитель задаст задачу для десятиклассника ученику из третьего класса. То же самое и в футболе. И были такие случаи, в том числе в "Спартаке"», — рассказал Карпин.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал нецензурную речь Карпина в перерыве товарищеского матча с Никарагуа (3:1). Он призвал отправить Карпина в монастырь.

Карпин начал тренерскую карьеру в 2009 году в московском «Спартаке». Он также возглавлял «Мальорку», армавирское «Торпедо», «Ростов» и московское «Динамо». С 2021-го специалист работает в сборной России.