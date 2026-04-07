06:35, 8 апреля 2026

Коростелев рассказал о предложившей ему 24-часовой секс-марафон девушке

Алексей Гусев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал о том, как отнесся к предложению порноактрисы Мэри Рок, которая пообещала ему 16-часовой секс-марафон за медаль на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам спортсмена, он не получил дополнительной мотивации. «После еще какая-то девушка прислала текст и предложила марафон на 24 часа. Сказала, что готова перебить ставку», — добавил Коростелев.

27 февраля Мэри Рок рассказала, что Коростелев интересен ей как мужчина. Она добавила, что стесняется писать лыжнику первой, но была бы рада, если бы он ей написал.

Порноактриса обещала Коростелеву секс-марафон за призовое место в олимпийской гонке на 50 километров, где спортсмен по итогу стал пятым. Сам лыжник позже отреагировал на предложение. «За такое веселое начало дня и медиа выхлоп еще я в должниках останусь», — написал Коростелев.

