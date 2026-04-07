Махачев назвал причину срыва боя в Белом доме

Махачев: Бой UFC с Топурией в Белом доме не состоялся из-за его гонорара

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев на своей странице в социальной сети X объяснил причину срыва боя с обладателем пояса в легком весе Илией Топурией на турнире в Белом доме.

Спортсмен заявил, что поединок с Топурией действительно обсуждался; он получил предложение от UFC и согласился. Однако уже на следующий день его уведомили, что его соперник запросил «нереалистичный гонорар», что не устроило организацию, после чего Топурия снялся с боя.

Махачев подчеркнул, что устал от «вымышленных историй» со стороны Топурии. В противовес заявлениям испанского бойца, обвинявшего россиянина в попытке отказаться от боя из‑за травмы, президент UFC Дэйна Уайт публично опроверг наличие договоренностей о поединке между ними на турнире в Белом доме.

Турнир UFC White House состоится в США 14 июня 2026 года. Об этом ранее объявил Трамп, который в этот день будет праздновать 80-летие. Кроме того, 14 июня отмечается День флага США. Ожидается, что октагон для проведения турнира установят прямо на лужайке у Белого дома.

