Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
11:20, 7 апреля 2026

Махачев назвал причину срыва боя в Белом доме

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ishika Samant / Getty Images

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев на своей странице в социальной сети X объяснил причину срыва боя с обладателем пояса в легком весе Илией Топурией на турнире в Белом доме.

Спортсмен заявил, что поединок с Топурией действительно обсуждался; он получил предложение от UFC и согласился. Однако уже на следующий день его уведомили, что его соперник запросил «нереалистичный гонорар», что не устроило организацию, после чего Топурия снялся с боя.

Махачев подчеркнул, что устал от «вымышленных историй» со стороны Топурии. В противовес заявлениям испанского бойца, обвинявшего россиянина в попытке отказаться от боя из‑за травмы, президент UFC Дэйна Уайт публично опроверг наличие договоренностей о поединке между ними на турнире в Белом доме.

Турнир UFC White House состоится в США 14 июня 2026 года. Об этом ранее объявил Трамп, который в этот день будет праздновать 80-летие. Кроме того, 14 июня отмечается День флага США. Ожидается, что октагон для проведения турнира установят прямо на лужайке у Белого дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одна из самых развитых экономик мира не стала покупать нефть у России

    В Кремле отреагировали на атаку ВСУ по крупному портовому городу в России

    Бывшая невеста Лепса показала на камеру интимный момент с новым возлюбленным

    Названа причина быстрого ослабления защиты кишечника

    Китай разогнал цены на рыбу в России

    Россия начала помогать соседней стране расследовать геноцид

    Орбан рассказал Путину сказку

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с вирусом

    Бузова эмоционально отреагировала на беременность сестры

    В способности Трампа вывести США из НАТО усомнились

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok